Naufragio Palermo | in corso interrogatori equipaggio presto altri indagati

(Di lunedì 26 agosto 2024) Santa Flavia (), 26 ago. (Adnkronos) – Dopo il capitano del veliero affondato, James Cutfield, risentito ieri dalla Polizia giudiziaria, anchecomponenti dell’del Bayesian vengono sentiti in queste ore, come persone informate sui fatti, nell’albergo che li ospita a Santa Flavia (). Cutfield, neozelandese di 51 anni, risulta indagato dalla Procura di Termini Imerese () per omicidio colposo plurimo ecolposo, anche se ancora, come apprende l’Adnkronos, non gli è stato notificato l’avviso di garanzia. Ma ieri pomeriggio gli è stato sottoposto il verbale di identificazione, propedeutico all’avviso di garanzia che sarà notificato tra oggi e domani. Non è escluso che sarannoanchecomponenti dell’, come il marinaio che la notte della tempesta era sulla plancia per controllare il meteo.