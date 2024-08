L’antenna deve essere demolita | È pericolosa Avevamo ragione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024)in cima al palazzo di viale Fulvio Testi 176sparire. Lo ha ribadito il Comune, che ha emesso una seconda ordinanza di demolizione del traliccio, che esiste da decenni e che in questo biennio è al centro di una battaglia per un’autorizzazione in sanatoria. "Il nostro primo diniego di due anni fa era stato impugnato dalla società RF Com e il Tar aveva di fatto rimesso la palla al centro - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Il tribunale ha disposto una nuova istruttoria, che abbiamo concluso". E che ha dato ancora esito negativo, perché "l’opera oggetto di richiesta di sanatoria non soddisfa il principio della doppia conformità, in quanto non risultaconforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della relativa domanda".