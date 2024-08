La Cassazione reintegra un operaio licenziato per avere insultato la ex | L’ingiuria non è reato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Farà probabilmente discutere la sentenza della Corte di, sezione civile (ordinanza n. 23029/2024) con la quale si stabilisce che non sempre insultare un collega (nella fattispecie una ex fidanzata) costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. L'ennesima decisione degli ermellini che si candida ad aprire un dibattito (dopo le ultime in materia penale). Il caso discusso inTutto nasce dal caso di undell'Alfa Romeo di Cassino. L'uomo aveva avuto una relazione con una collega, ma la storia era poi terminata. La donna si era poi fidanzata con un altro e il fatto aveva mandato su tutte le furie il suo ex, che dopo averle fatto degli iniziali complimenti l'aveva poi insultata.