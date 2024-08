Furto in via Frattina | 32enne arrestato grazie ai tatuaggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Identificato e fermato alla stazione Termini l’autore del colpo in un negozio di abbigliamento. Nella notte tra il 2 e il 3 agosto scorso, un negozio di abbigliamento in via, a Roma, è stato bersaglio di un. Un uomo, arrivato su un monopattino a noleggio, ha spaccato la porta d’ingresso, è entrato nel negozio e ha rubato il fondo cassa. Dopo settimane di indagini, la Polizia di Stato è riuscita a identificare e arrestare il presunto autore del reato: undi origini campane, già noto alle forze dell’ordine. Ilè avvenuto alle due di notte, quando l’uomo ha prima controllato la situazione e poi ha forzato l’ingresso del negozio. Dopo essersi assicurato che l’azione non avesse fatto scattare alcun allarme, è rientrato nel negozio per commettere il