Conferme e rinforzi di qualità I sardi sognano ancora la B

(Di lunedì 26 agosto 2024) La Torres che ospita la Vis stasera al Vanni Sanna (o stadio dell’Acquedotto, impianto che ha superato il secolo di vita e che il sindaco Mascia ha promesso di migliorare) assomiglia parecchio a quella della scorsa stagione. Gli arrivi sono comunque di: Brentan, Varela, Guiebre, Coccolo, Nunziatini. Tra le partenze, quella più dolorosa (ma remunerativa) è di bomber Ruocco, finito al Mantova. Proprio i virgiliani hanno estromesso la Torres dalla coppa maggiore (1-2). I rossoblù si sono poi rifatti nella Coppa Italia di C dove hanno superato il primo turno battendo per 3-1 l’Albinoleffe (a segno Mastinu, Zecca e Antonelli). Le ambizioni per il salto di categoria restano immutate: "Il sogno continua – ha detto il presidente Stefano Udassi – un mattoncino alla volta. Abbiamo un progetto solido per il futuro".