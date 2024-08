Calciomercato in Premier League spesi finora 800 milioni in meno rispetto all’estate 2023

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) La finestra estiva dista entrando nell’ultima settimana, che si preannuncia come sempre molto calda. Secondo i dati di Football Transfers, però, laha speso 800di sterline inaldell’estate, fermandosi, per ora, a 1,5 miliardi di sterline contro i 2,3 miliardi dello scorso anno. Ciò si ripercuote anche sulla spesa nell’anno solare, ferma a 1,6 miliardi nel 2024 contro i 3,1 del. Le formazioni inglesi hanno completato 105 trasferimenti, come la Liga madi Bundesliga (135) e Serie A (115), anche se larimane comunque il campionato che spende di più, davanti a quello italiano (617).