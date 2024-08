Borsa | l' Europa guarda ai tagli Fed l' oro a nuovi massimi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Borse europee incerte nella prima parte della mattinata dopo aver festeggiato venerdì l'annuncio da parte del presidente della Fed, Jerome Powell, di una svolta nella politica monetaria americana. I listini, cheno all'entità deidi settembre della Fed, si muovono non distanti daiche precedevano la correzione di inizio agosto, con Milano e Francoforte che cedono lo 0,3%, Madrid lo 0,2% mentre Parigi sale dello 0,2% e Londra è chiusa per festività. Poco mossi anche i future su Wall Street, che mercoledì aspetta la trimestrale di Nvidia, mentre le tensioni in Medio Oriente, con l'attacco israeliano in Libano e la risposta di Hezbollah, surriscaldano il petrolio, con i future sul brent e petrolio in rialzo di oltre l'1%, rispettivamente a 79,8 e 75,6 dollari al barile. L'oro tocca, a 2.