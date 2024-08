Tennis | ATP Tour cambia il protocollo dopo alcuni errori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Un vespaio gigantescodiversi, e gravi,arbitrali. Delle sviste che non sono certamente sfuggite all’impietoso mondo dei social che attraverso video e commenti ha messo a nudo, prepotentemente, le mancanze messo in rilievo dal campo. Montreal e Cincinnati hanno messo in imbarazzo, in qualche episodio, l’ATP. E la reazione non ha tardato ad arrivare: il circuito professionistico mondiale delha confermato che ha attuato una profonda revisione ai protocolli nel tentativo di migliorare i giochi evitando le brutte figure registrate nei due Masters., l’ATPfa chiarezzaglidi Montreal e Cincinnati: “Condotta una revisione approfondita dei protocolli” “Aggiornamento sull’arbitraggio ATP:i recenti problemi tecnici con Live ELC (Electronic Line Control, il sistema di controllo linee automatico conosciuto anche come falco, ndr.