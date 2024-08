Struzzo in fuga sulla tangenziale vigili del fuoco e veterinarie lo riportano a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Prato, 25 agosto 2024 – Cani, gatti, magari perfino un coniglio domestico o addirittura un cavallo. Ma di certo è insolito che idelsiano stati costretti a rincorrere uno. E’ successo oggi a Prato: ideldella centrale di via Paronese sono intervenuti nella tarda mattinata di domenica nei pressi di via delle Risaie, nella zona di Tavola, per recuperare unoscappato da un allevamento. L’animale, che in un primo momento sembrava potesse creare problemi alla circolazione su viale XVI Aprile, si è successivamente rifugiato nei campi adiacenti a via delle Risaie. Loera ferito e spaventato per cui si è reso necessario l’intervento delle dottoressedella Asl e del giardino zoologico di Pistoia, grazie al quale gli è stato somministrato un sedativo.