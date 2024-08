Milan il disastro di Rafael Leao stizzito condanna Paulo Fonseca  Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 25 agosto 2024)è stato uno dei peggiori in campo nella gara che hato alla sconfitta i ragazzi di. Ecco tutti i votiche. Non si può commentare in altra maniera la prestazione contro il Parma di un giocatore con le potenzialità del portoghese. Pochi spunti, poca lucidità e soprattutto tantissimo nervosismo che in momenti di difficoltà può solo creare ancora più danni. Il numero 10 delsembra un po’ il ragazzo incompiuto che cerca di creare, ma finisce per creare guai, come sul lancio sbagliato che ha regalato il il goal vittoria al Parma. Rafa deve cambiare marcia e lo deve fare il più in fretta possibile, per non incorrere nuovamente in gare così sottotono. I maggiori quotidiani hanno valutato in maniera molto negativa la partita dell’attaccante.