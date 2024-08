Lazio-Inter Primavera 3-2 vittoria buttata nel finale | ribaltone

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Termina 3-2, gara valevole per la seconda giornata del campionato under 20. Ecco quanto successo in questa frazione di gioco, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1. DOMINIO – Una vera e propria beffa quella del secondo tempo diÂ, che si apre con i nerazzurri ispirati e in controllo della gara. Tanto da andare in vantaggio al 47?: cross dalla sinistra di Motta che trova la testa di Berenbruch e arriva l’1-2 che ribalta il risultato. La squadra di Andrea Zanchetta fa vedere ottime cose, gestisce il vantaggio e rischia poco. Andando anche a un passo dal tris al minuto 65, quando Berenbruch mette in mezzo con il sinistro, ma De Pieri si divora il gol della tranquillitĂ in area piccola.– E da qui cambia tutto.