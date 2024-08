La Cina minaccia? La Germania cala subito le braghe | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) La guerra commerciale fra Ue edivampa. E la, allarmata per le nuove misure annunciate ieri da Pechino,le. Dopo averto i dazi sui formaggi europei i cinesi rincarano la dose: pronte anche nuove tariffe doganali sulle auto made in Ue di grossa cilindrata. Ieri l'agenzia di stampa statale Xinhua - espressione del Partito comunista - ha annunciato che «dopo l'indagine anti sovvenzioni avviata mercoledì sul comparto lattiero-caseario europeo, il dipartimento finanziario del ministero del Commercio ha discusso ieri l'aumento delle aliquote dei dazi con i rappresentanti dell'industria automobilistica cinese». La posta in gioco è notevole. L'anno scorso, secondo i dati delle dogane cinesi, le importazioni di veicoli con motori da 2,5 litri o superiori inhanno raggiunto un valore di 1,2 miliardi di dollari.