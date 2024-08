Italia incidente aereo | ci sono vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024)ultraleggero precipita nel territorio di Campolongo Maggiore nel Veneziano, morto il pilota e gravemente ferita una donna di 55 anni subito trasferita all'ospedale di Padova. L'è avvenuto domenica pomeriggio alle 15.30: immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Mira e di Piove di Sacco nelle vicinanze di via Monte Rua dove il velivolo è caduto. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. La donna, di 55 anni, è stata stabilizzata e trasferita con l'eliambulanza al nosocomio di Padova. Sul posto, anche i carabinieri.