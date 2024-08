Federica Sciarelli | Cairo mi vorrebbe a La7 adoro Mentana con la Botteri siamo amiche Ma resto in Rai Il flirt con Cossiga? Falso e vinsi la causa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) In attesa di tornare al timone del programma cult di Rai 3 “Chi l’ha visto”,si è raccontata in una lunga intervista a Il Corriere della Sera: “Io ho dato tanto a ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Chi l’ha visto? ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo cosi? alla Rai. Anche se ho un ottimo rapporto con Urbanoche avrebbe piacere ad avermi su La7; poie lavorerei volentieri con lui. Maqui“. Mentre la sua amica Giovannasbarcherà proprio su La7: “Io e Giovanna ciconosciute al Tg3 di Curzi: tutte e due capelli ricci, permanenti, maglioni improbabili, ci vedevamo poco: io al politico, lei agli esteri. Ricordo che in un telegiornale delle 19 le diedi la linea: lei era in Iraq ed era in una situazione di pericolo. Le dissi in diretta: ‘Stai attenta, mettiti al riparo’. Cilegate molto durante il Covid.