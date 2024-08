Aspettando Murabilia Tutti i segreti di coltivare le rose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Pguono gli appuntamenti con ““, ciclo di webinar gratuiti per imparare i trucchi del pollice verde. La più importante kermesse nazionale della botanica e del verde, giunta alla 23esima edizione, venerdí 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 riunisce a Lucca i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca,svela idegli esperti del giardinaggio per diffondere l’amore per le piante. ““ coinvolgerà gli esperti pronti a svelare i, le curiosità e le opportunità nella gestione dell’orto e del giardino.