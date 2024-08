Agricoltura occhiolino ai giovani Maxi incentivi per aprire le aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Il sogno di una vita di campagna, all’aria aperta, lavorando la terra e i suoi frutti coinvolge sempre più: sale il desiderio di un ritorno alla terra, lontano dal caos della città e del traffico. Aspiranti contadini, ma con mezzi moderni, che partendo da un’idea imprenditoriale possono magari ridare vita a vecchie coloniche e attività agricole e farle diventaredi rinnovato successo o recuperare l’attività dei loro nonni. A Bagno a Ripoli, dove il verde, le colline e la terra fertile, tantistanno investendo proprio sulla terra. Per loro si apre la possibilità di avere contributi a fondo perduto di una certa consistenza, un bel trampolino di lancio per avviare la propria start-up. Possono infatti accedere aglidella Regione Toscana per promuovere il ricambio generazionale ine incentivare la nuova imprenditoria.