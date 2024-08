Serie B 2024 25 | lo Spezia rimonta e batte il Frosinone finisce 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Losupera in2-1 ile trova la prima vittoria del suo campionato. Nella seconda giornata della/2025, i liguri hanno ribaltato il risultato al Picco, che li vedeva in svantaggio 1-0 all’intervallo dopo la rete di Cuni. Il calcio di rigore di Salvatore Esposito e il gol nel recupero di Aurelio però regalano i tre punti alla formazione di Luca D’Angelo, che sale così a quota 4 punti in classifica. Rimangono fermi a 1 i ciociari di Vivarini, punto guadagnato nel pareggio contro il Catanzaro dell’esordio. LE PAGELLE DILA CRONACA DEL MATCH – Inizio arrembante per lo, che preme fin da subito e va vicino al vantaggio prima con Pio Esposito e poi con l’azione personale di Elia, su cui è bravo Cerofolini a deviare in calcio d’angolo.