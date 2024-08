Perugia che rimonta | sotto 3-0 riesce a pareggiare E al 96’ Gemello para un rigore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Un esordio così non se lo aspettava nessuno. Sei gol, un punto, ma soprattutto unapazzesca. Il– nella prima giornata di serie C – fa vedere di tutto e di più nel piccolo impianto di Piancastagnaio, contro la neo promossa Pianese, con quasi 700 tifosi al seguito. Scioccante in avvio, quando va3 gol nel giro di 18 minuti, un’altra faccia con i cambi giusti e i ritocchi tattici che consentono di mettere in piedi una clamorosa. E nel finale, il portieredopo una prestazione «allegra» come quella della difesa in avvio, salva il clamoroso kondo il, il secondo (dubbio) concesso alla Pianese, a tempo scaduto. Si mangia le mani la squadra di casa, soprattutto per il finale. Perchè nell’ultimo dei sei minuti di recuperoper la Pianese (mano di Lickunas su tiro di Remy).