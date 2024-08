Nontiscordardimé il romanzo delle conseguenze di un amore ad alto tasso erotico tra un lui professore di francese del sud e una lei borghese capitolina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Si potrebbe riassumere così ““, il nuovo– in uscita per Aliberti editore dal 28 agosto – della salentina Federica Rega, giornalista, scrittrice e animatrice culturale: ledi unadtra un “lui”didel sud e una “lei”dall’identità mutevole. La relazione fra Carmine, intellettuale meridionale di quarant’anni ferocemente attaccato alle sue abitudini, e Costanza, irrequietaromana dall’umore bipolare, nasce durante una vacanza pugliese di lei. Lui è un potente agglomerato di virtù, ombre, frustrazioni e mascolinità. Lei vive tra un’emotività danneggiata e una sensualità impetuosa. L’alchimia tra i due è potenzialmente esplosiva: e i drammi non mancheranno.