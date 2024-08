Nel calcio si gioca troppo e si litiga sui calendari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) Venghino, signori, venghino, che lo spettacolo sta per cominciare. Tra coppe europee che si allargano, nuovi tornei e pause per le Nazionali, il nuovo anno calcistico sarà il più affollato di sempre. Un tema che negli ultimi mesi è diventato terreno di scontro tra Fifa e Uefa da un lato e i calciatori e le leghe nazionali dall’altro.  Sulla questione è intervenuto in settimana anche l’ad della Serie A Luigi De Siervo, il quale ha ricordato che “la Serie A non ha aumentato il numero di incontri ufficiali. La Fifa e l’Uefa devono assumersi le responsabilità in tal senso. Ci sono in atto atteggiamenti formali e giurisdizionali per capire se la mancata condivisione delo può essere regolare”.