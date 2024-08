LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | Sargeant a muro FP3 interrotta per bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la FP3 e le qualifiche intv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 12.10 20? al termine della sessione. 12.09 Si prolungano i tempi di sostituzione delle barriere. La pista rimane bagnata, nonostante sembri non piovere più. 12.06 Un’immagine dei lavori di riparazione del guardrail danneggiato all’uscita di curva 3. Barriers repairs ongoing #F1 #DutchGP pic.twitter.com/5yhgxJIj0h — Formula 1 (@F1) August 24,12.04 Ancora non arrivano comunicazioni da parte dalla direzione gara. 25? minuti al termine della sessione. 12.01 Trascorsa la prima metà della terza sessione di prove libere. 12.00 I commissari stanno sostituendo il guardrail danneggiato. Ci vorrà almeno una decina di minuti prima di rivedere le vetture sul tracciato. 11.