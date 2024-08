Legge 104 i requisiti per viaggiare gratis con Trenitalia

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 24 agosto 2024) La104 permette ai possessori di Carta Bludio a prezzo ridotto. Vediamo le condizioni. La titolarità della Carta Blu diconsente ai caregiver – familiari che si prendono cura di una persona con disabilità – di approfittare di condizioni di viaggio più favorevoli. Scopriamo quali sono e come richiedere la card.con la104 in treno (Informazioneoggi.it)è la principale società di trasporto pubblico ferroviario in Italia. I servizi offerti sono numerosi così come le offerte che propone periodicamente. Al momento, ad esempio, è attivo un extra sconto del 30% su Super Economy e Frecciadays per viaggi sulle Frecce dal 10 settembre al 21 novembre con il codice MOMENTI24. Poi c’è la PROMO ITALIA IN TOUR per visitare i borghi più belli della nostra penisola.