La vedova nera di Parabiago l’incidente simulato e l’eredità da spartire con i complici Il piano diabolico che ha ucciso Fabio Ravasio

(Di sabato 24 agosto 2024)(Milano) – Uncurato nei minimi dettagli e preceduto da una serie di riunioni preparatorie andate in scena negli ultimi due mesi. Ognuno aveva un compito preciso da svolgere: l’autista e il passeggero dell’auto killer; i due “pali” a dare il segnale del passaggio della bicicletta per sincronizzare la manovra assassina della macchina; il “regista” delle comunicazioni, che avrebbe tenuto i contatti con i. E poi lei, la presunta ideatrice di quello che ha assunto in maniera sconvolgente e inaspettata i crismi di un omicidio volontario e premeditato: la moglie dell’uomo da uccidere, la quarantanovenne brasiliana Adilma Pereira Carneiro, che avrebbe coinvolto pure uno dei sette figli avuti da precedenti relazioni (che sarebbe stato alla guida dell’auto) e il fidanzato di un’altra figlia. Il movente? Economico.