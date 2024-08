Giuntoli show 77 milioni | la Juventus rifà l’attacco di Motta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 24 agosto 2024)al lavoro per unaancora più forte: 77, così l’attaccante bianconero è completamente rivoluzionato Una giornata che potrebbe rivoluzionare completamentedella. I bianconeri devono chiudere almeno tre colpi di mercato da oggi al prossimo 30 agosto evuole farsi trovare pronto all’appuntamento. Se per Koopmeiners l’affare sembra destinato a sbloccarsi soltanto al fotofinish, per gli altri due affari il football director bianconero ha compiuto passi forse decisivi. Spesa complessiva da 77di euro per riuscire a regalare a Thiagoi rinforzi attesi. Il primo nome è quello di Nico Gonzalez: alla Fiorentina sono stati proposti 37di euro, tra parte fissa (32) e bonus (5). Una cifra non ancora sufficiente anche se si prevede che oggi possa arrivare la fumata bianca.