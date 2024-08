Gasparri Forza Italia | Noi non imponiamo nulla La coalizione non si discute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "Nessuno pretende di imporre lo ius scholae e tantomeno mettere in discussione il governo, ma ci sono temi su cui le singole forze hanno posizioni proprie". Indossa la divisa da pompiere il capogruppo dei senatori azzurri, Maurizio. Ma non per questointende abdicare ad "allargare i confini dellaper non essere superati" sui temi della cittadinanza, come sull’Europa e l’autonomia. Senatore, come risponde agli alleati che vi accusano di "minare" la stabilità dellacon l’apertura sullo ius scholae? "In due parti. Prima: l’integrazione degli immigrati è menzionata anche nel programma di centrodestra. Non c’è un riferimento specifico allo ius scholae, ma ci sono riferimenti alle politiche di integrazione.