Firenze etilometro su lungarno Moro Numeri choc | uno su tre non doveva guidare

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Ancora troppi i comportamenti pericolosi alla guida. Lo dimostra il bilancio di uno dei tanti controlli notturni effettuati dai carabinieri del comando provinciale di: nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sulAldo, su 30 persone controllate ben 12 sono risultate non in regola. Un dato che preoccupa. Tre pattuglie del nucleo radiomobile e delle compagnie die Oltrarno hanno effettuato un servizio mirato, utilizzando sia i classici etilometri che un avanzato laboratorio mobile per l’analisi immediata dei campioni salivari dei conducenti. Ecco che un trentenne è stato pizzicato alla guida sotto l’effetto di cannabinoidi. Mentre un 28enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.