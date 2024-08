F1 GP Olanda 2024 Perez | Hamilton al posto sbagliato nel momento sbagliato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Il podio sarebbe qualcosa di fantastico, qualcosa di grandioso, e credo che domani avremo sicuramente il ritmo per essere in lizza, quindi non vedo l’ora”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio, dopo le qualifiche del Gp didi F1 chiuse con la quinta posizione nella griglia di domani. C’è un discorso aperto conper un possibile impeding: “È stato semplicemente nele nel. Penso che abbia fatto del suo meglio per togliersi di mezzo, sfortunatamente con questo tipo di incidenti, gli steward sono stati molto severi per tutta la stagione, ho ricevuto penalità per cose meno gravi ed è successo anche ad altri piloti. È stato semplicemente un tempismo sfortunato. Mi è costato un set di gomme extra”. F1 GP: “alnel” SportFace.