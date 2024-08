Crollo improvviso alpinista 52enne muore sul Monte Bianco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Undi 52 anni è morto la notte scorsa mentre attraversava il canale del Gouter sulla via normale francese al. Secondo quanto riportato dal sito di France Bleu, una scarica di pietre ha fatto precipitare l’uomo durante la pericolosa traversata del canale, noto per i frequenti incidenti causati dai crolli di rocce. Il luogo dell’incidente Il tragico evento si è verificato a valle del rifugio del Gouter, situato a 3.835 metri di altitudine. Questo passaggio è particolarmente pericoloso e spesso soggetto a crolli di pietre, rendendolo uno dei punti più rischiosi della salita al. I due compagni di scalata dell’sono stati tratti in salvo in elicottero dal Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne di Chamonix. All’arrivo dei soccorritori francesi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.