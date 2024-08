CalcioSerie A | Milan e Lazio sconfitti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 20.33 Cadono, vittorie di Parma e Udinese.Così le partite che aprono la seconda giornata.Al 'Tardini' 2-1 per i ducali che confermano la buona impressione del debutto con la Fiorentina. Al 'Friuli' 2-1 per i padroni di casa. Parma avanti dopo 2' con il sinistro di Man. Suzuki salva su Okafor e Pavlovic. Ilrischia con Sohm e Mihaila. Traversa di Reijnders e pari di Pulisic ispirato da Leao (66'), ma Cancellieri chiude i conti (77').Udinese in gol con Lucca (5') e Thauvin (49'). Friulani in 10 (rosso a Kamara),segna Isaksen (95')