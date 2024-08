Asia Argento su Morgan | Una persona malata che non ha iniziato un cambiamento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024)è rinata. Da tre anni e tre mesi, ha ammesso di non toccare più alcool. “In certi periodi bevevo anche al mattino”. No, non è stato facile: come tutte le ripartenze, ci vuole tanto coraggio, ma anche forza di volontà. Perché quando si cade in uno schema ripetitivo, il desiderio di cedere è dietro l’angolo. “Bevevo e mi sentivo viva”, ha confessato. E in un’intervista, ha commentato la situazione attuale di, dopo quanto accaduto con l’ex Angelica Schiatti.parla diDal 2000 al 2007,è stata al fianco di. E la loro storia non è mai stata idilliaca. Dall’amore, però, è nata la figlia Anna Lou. L’ex coppia, però, non potrebbe ritrovarsi in un punto più distante, al momento.