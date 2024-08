Al festival a La Verna si parla di papa Luciani e del suo francescanesimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Arezzo, 24 agosto 2024 – Continua ilFrancesco 4.0 a Laorganizzato da Città dei Presepi e da Granello di Senape con tanti appuntamenti in programma nei prossimi giorni. L'iniziativa più attesa riguardaAlbinoed è prevista per lunedì 26 agosto alle ore 16 all'auditorium di Granello di Senape in via San Francesco 1, a Chiusi della, presso la "Colonia di San Marino". Si parlerà diGiovanni Paolo I, beatificato nel settembre 2022 e del suo francescanesino poco conosciuto. L'occasione è la presentazione del libro "Un Cireneo per il vescovo Albino" (introduzione del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede) di Romina Gobbo scrittrice e giornalista a cui parteciperanno mons. Andrea Migliavacca vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro e don Davide Fiocco co-autore della Positio di Giovanni Paolo I.