Sinner adesso inizia una partita doppia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il destino gli ha messo davanti un avversario teoricamente morbido, anche se Mackenzie McDonald (oggi 140) una volta ha battuto anche Nadal. L’americano che ama l’Italia ha saltato per malattia alcuni mesi di gare partendo proprio da Indian Wells, il torneo dove Jannikè stato trovato positivo nel primo controllo antidoping. Il sorteggio dello Us Open che si è svolto ieri ha abbinato al numero uno del ranking e del tabellone un giocatore più bravo in doppio che in singolare, ma onestamente più che agli avversari Jannik in questo momento penserà alla durata dell’incertezza sul suo futuro. Perché a quanto si apprende, la Wada, praticamente l’unico ostacolo potenziale trae la ripresa definitiva dell’attività, ci metterà ancora qualche giorno a valutare se fare o meno ricorso.