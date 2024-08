Segregata e ridotta in schiavitù per anni dal compagno | arrestato nel casertano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un drammatico caso di sequestro di persona, riduzione ined estorsione si è concluso con l’arresto di un uomo nel, dopodi violenze e soprusi. La vicenda, ricostruita grazie a un’indagine della Squadra Mobile di Caserta, ha come vittima una donna di origini rumene, residente in Italia da tempo, che ha subito maltrattamenti estremi da parte del suo exdi terrore e violenze La storia inizia nel 2017, quando la donna, già vittima di gravi maltrattamenti, aveva cercato di allontanarsi da Caserta. Tuttavia, il suo tentativo di fuga si era trasformato in un vero e proprio incubo. Il, anch’egli rumeno, l’aveva infatti sequestrata, trascinandola con la forza nella sua auto e costringendola a seguirlo senza poter chiedere aiuto.