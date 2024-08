Saremo penalizzati paghiamo sempre noi L' allarme dei grandi produttori di formaggi italiani dopo lo scontro Ue-Cina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 agosto 2024) Possibile rincaro sulle esportazioni dei prodotti caseari e ingenti rischi per l’export di latticini. La guerra commerciale tra Bruxelles enon si gioca più sulle auto elettriche, ma sulo. E a pagare per la nuova stretta cinese sul latte Ue - Pechino ha avviato un’indagine sui sussidi ai prodotti lattiero-caseari in risposta ai dazi di Bruxelles - sarà l’intero comparto produttivo, soprattutto quello italiano. Basti guardare all’ultima analisi di Coldiretti su dati Istat secondo cui la crescita su base annua dell'export dimade in Italy inè stata pari al 35% solo nei primi cinque mesi del 2024. Un mercato tanto ampio quanto florido per ilattiero-caseari nostrani, ora alle prese con i danni che i presunti dazi cinesi potrebbero arrecare ai propri affari.