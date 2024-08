Rider sanzionati dall’intelligenza artificiale | la denuncia dei sindacati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’intelligenzaha già iniziato a danneggiare i lavoratori, ma la nuova minaccia non riguarda la sostituzione degli esseri umani da parte delle macchine. Questa volta l’allarme lanciato dairiguarda l’algoritmo dei servizi di delivery, e in particolare quello di Just Eat, che penalizza i, facendo diminuire i loro guadagni e sospendendoli attraverso sanzioni orarie, in base alla loro velocità e alla loro performance lavorativa. Per come è stato progettato non tiene conto, tra le altre cose, delle pause necessarie per il benessere del lavoratore, soprattutto in un periodo di eventi meteo estremi e temperature decisamente sopra la media come quello che stiamo vivendo. La Filt Cgil hato quanto sta succedendo.