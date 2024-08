La Guardia Costiera spiega i numeri dei soccorsi in mare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) Durante il Meeting di Rimini, laha tenuto un importante intervento incentrato sulla sicurezza in, presentando irelativi alle operazioni degli ultimi due anni. Nel corso dell’evento si è discusso anche del naufragio del veliero britannico Bayesian, avvenuto lo scorso 19 agosto nelle acque di Porticello, vicino a Palermo. Un tragico evento rimbalzato sulle cronache nazionali e internazionali non solo per le drammatiche circostanze del naufragio ancora da chiarire, ma soprattutto per le polemiche sollevate da alcuni sulle presunte disparità neicondotte dallarispetto ad altre operazioni di salvataggioIl veliero Bayesian, con a bordo 22 persone tra cui 10 membri dell’equipaggio, era ancorato a circa 700 metri dal porto di Porticello quando, poco prima dell’alba, è stato travolto da una tromba d’acqua.