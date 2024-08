Inter-Lecce Inzaghi cambia in difesa! Un ballottaggio aperto | le ultime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)si avvicina. La squadra diproprio in queste ore sta svolgendo la rifinitura, in via del tutto eccezionale, sul prato rimesso a nuovo di San Siro. Lo stesso San Siro che si prepara al primo sold-out stagionale. Il tecnicoista potrebbere qualcosa dal 1?, con unPRONTI AL PIENONE –, partita in programma domani (sabato) alle ore 20.45, valevole per la seconda giornata di Serie A, vedrà i Campioni d’Italia ritrovare il proprio pubblico per la prima volta in stagione. San Siro pronto come sempre al pienone per Lautaro Martinez e compagni. Simoneha deciso di svolgere la rifinitura sul prato del Meazza alla vigilia della prima partita casalinga.