Donna dà in escandescenze a Roma bloccata con il taser

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Unadi circa 50 anni ha dato inla notte scorsa in via Filippo Serafini, nel quartiere Cinecittà, a. Gli operatori del 118 intervenuti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto, per prestare ausilio al personale sanitario, è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Nel corso dell’intervento, la, ancora da identificare compiutamente, ma di circa 50 anni, in evidente stato di agitazione psicomotoria, ha iniziato a prendere a calci alcuni cassonetti dell’immondizia, poi ha cercato di aggredire il personale del 118 sferrando alcuni schiaffi e pugni nonostante la presenza dei carabinieri che sono stati costretti a utilizzare ilin dotazione per bloccarla e per metterla in sicurezza.