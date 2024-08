US Open 2024 qualificazioni | Bellucci supera in due set Majchrzak e conquista il main draw

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Missione compiuta per Mattia, che batte Kamilnella finale dellel’accesso al tabellone principale dello US. Ottimo risultato per l’azzurro, che si impone in due set per 6-3 6-3, coronando un percorso perfetto dopo le vittorie convincenti su Mayo e Gomez nei turni precedenti. Dopo qualche game interlocutorio,sale di colpi in risposta nel quinto game, preludio al break addirittura a zero nel settimo (4-3). Dopo aver confermato il vantaggio con un nuovo gioco a zero, Mattiaun’altra palla break nel successivo turno, capitalizzando la seconda occasione ai vantaggi. Il secondo set si apre con un break a favore del polacco, manon ci sta e reagisce immediatamente, recuperando subito lo svantaggio (1-1).