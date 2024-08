Uomini e Donne amatissimo ex tronista replica alle fake news sulla sua morte | le sue parole

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un famoso exdiha deciso dire pubblicamentesua presunta. In un video su Instagram, Costantino Vitagliano ha espresso la sua frustrazione verso chi diffonde notizie false riguardanti la sua salute, invitando i fan a segnalare le pagine che propagono queste menzogne. Vitagliano, che sta affrontando una malattia autoimmune diagnosticata lo scorso gennaio, ha ribadito il suo impegno nella cura e ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, mantiene il suo spirito combattivo e un atteggiamento positivo. Durante l’intervento su Instagram, ha commentato con ironia le false notizie, dicendo: Ci rido su, vado avanti con la cura. La diagnosi di una malattia autoimmune è arrivata per Vitagliano in modo inaspettato.