Tentato omicidio cerca di strangolare il figlio di 16 anni Arrestato dalla polizia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Imola, 22 agosto 2024 – È entrato come una furia nel bar di via Marconi in cui ilsedicenne stava facendo colazione con la fidanzatina, sua coetanea. “Devi tornare a casa”, gli avrebbe gridato, poi qualcosa sul dargli “il cellulare”. Poi, ha afferrato una sedia e gliel’ha scagliata addosso. Si è lanciato quindi sull’adolescente e l’ha afferrato per la gola con un braccio, come per bloccarlo, ma quando il ragazzino è riuscito a divincolarsi gli si è buttato sopra di peso e l’ha schiacciato a terra, inchiodandolo al pavimento con un ginocchio sul petto e stringendogli il collo tra le mani. “Ti ammazzo, ti ammazzo”, gli ripeteva. Quando la, allertata dai gestori del bar, lunedì mattina attorno alle 8 è sopraggiunta nel locale, questa è appunto la scena che le si è parata di fronte.