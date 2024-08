Straniero rapina e viene espulso | fregato da novanta pagine da incubo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'ennesimo colpo, convinto di farla franca. Come sempre. Ma non poteva immaginare che questa volta tutta la verità sul suo passato sarebbe venuta fuori. Mohammed Dowida,senza fissa dimora, è stato arrestato per aver rubato in un supermercato, il Carrefour Market di via Fratelli Recchi, a Como, e in questura è risultato avere bendi precedenti penali.. Un curriculum vitae criminale di tutto rispetto per il marocchino, che si è reso protagonista di un'azione delinquenziale decisiva perché finalmente emergesse il suo passato. Un episodio marginale, tutto sommato, se confrontato con tutti i suoi precedenti, di cui molti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.