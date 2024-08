LIVE Sonego-Kotov ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | il potente russo tra azzurro e semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale ditra Lorenzoe Pavel. Sulla strada verso ladel prestigioso ATP 250 pre-US Open, c'è una vecchia conoscenza. Ilha battuto il torinese in entrambi i confronti diretti che i due giocatori hanno disputato, a Stoccolma nel 2023 e quest'anno a Doha.ha sconfitto al 1° turno il rientrante svizzero Dominic Stricker, con un comodo 6-4, 6-1, prima di sfruttare il forfait del fenomeno cinese Junchen Shang negli ottavi.cerca la primadella stagione, seppur in un torneo minore.