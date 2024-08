La regina Elisabetta II aveva una passione segreta ed inimmaginabile | c’è un oggetto che non doveva mai mancare sulla sua tavola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chi pensa che sulle tavole di Buckingham Palace e castelli affini, sia tutto oro e lusso si sbaglia perchè anche i reali inglesi hanno passioni segrete davvero poco “esclusive”, che condividono con gran parte dei loro sudditi che non hanno il sangue blu.La compiantaII voleva chesuanon mancasse mai unche si trova in quasi tutte le nostre cucine. A rivelare la suaed, all’epoca, fu un cronista che, sotto mentite spoglie, cercò di farsi assumere a corte per scoprire qualche dettaglio in più della vitadei Windsor. Era il 2003 quando Ryan Perry del Daily Mirror rivelò che la sovrana ed il principe Filippo volevano assolutamente che in, oltre ad i servizi di porcellane pregiate e alle posate lussuose, non mancassero mai i contenitori di plastica salva fragranza comunemente detti Tupperware.