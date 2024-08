La guerra e i disertori un romanzo e un’associazione per parlare di un tema ignorato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) La diserzione ovvero – dal latino deserti?ne, da deser?re (abbandonare) – è un reato consistente, appunto, nell’abbandono, per svariati motivi, del proprio reparto militare, ma può divenire anche un simbolo dell’«abbandono di ogni campo di battaglia, sopravvivenza ai margini di una società che si sta disfacendo, autosufficienza nell’esilio dal mondo», scrive Franco Berardi, saggista e leader, noto come il Bifo del movimento degli autonomi del ’77, nel suo recente Disertate (2023), edito da Timeo. Sul, esce ora, in italiano, anche L’ultima battaglia,postumo di Julio Manuel de la Rosa (nato a Siviglia nel 1935 e morto nel 2018), maestro di giornalismo (ABC, El Correo de Andalucía, Diario 16 e numerose riviste spagnole) nonché scrittore di successo.