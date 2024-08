Jackson Hole | Nel simposio la possibile chiave per la politica monetaria globale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024), ci siamo. Da giorni mercati e investitori sono in attesa, occhi puntati sul resort alle pendici delle Montagne Rocciose, in una delle contee più ricche degli Stati Uniti, dove ogni fine agostosi danno appuntamento economisti, banchieri centrali, accademici, operatori dei mercati finanziari e rappresentanti del governo americano. AlEconomic Policy Symposium, organizzato dalla Federal Reservedi Kansas City, si traccia la rotta economica dell’anno. Il tema quest’anno(da oggi a sabato) è “il tema dei temi”: 'Rivalutare l'efficacia e la trasmissione della'. Dopo anni è arrivato il momento di invertire la rotta? L’attesa principale è per l’intervento di venerdì del capo della Fed, Jerome Powell. È soprattutto da lì che si aspettano indizi sulla tempistica dei tagli dei tassi negli Stati Uniti e quindi, a cascata, sul resto del mondo.