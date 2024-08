Il Borgo chiude la porta ragazzini senza pallone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ameglia (La Spezia), 22 agosto 2024 – Ilsi è sgonfiato, almeno per il momento. Ma la pausa è già motivo di scontro politico. IlFoce Magra Ameglia ha deciso di interrompere la lunga attività calcistica dedicata ai bambini ma per il gruppo consiliare Esserci per Ameglia alla base della decisione ci sarebbe la mancanza di appoggio del Comune di Ameglia. Una teoria ribaltata e smentita dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi la società che svolge l’attività al centro sportivo delin località Camisano ha comunicato all’ente e alle famiglie deila cessazione dell’attività. Aprendo un botta e risposta tra opposizione e giunta.