Guardiola cerca miglioramenti nel Man City prima del test di Ipswich

(Di giovedì 22 agosto 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Pepha ammesso che i suoi giocatori del Manchesterdevono migliorare rispetto alla prestazione della giornata inaugurale, in vista della trasferta all’Etihad di sabato contro l’Town. Ilha dato il via alla difesa del titolo di Premier League con una vittoria per 2-0 contro il Chelsea, masi è sentito in dovere di fare di più dalla sua squadra Nonostante abbiano effettuato più tiri e tiri in porta, i Citizens hanno ottenuto risultati inferiori al totale dei gol previsti (xG) di 1,23, cosa che, a detta dello spagnolo, lo ha sorpreso. “Non me l’aspettavo. Siamo lontani dal nostro meglio, quindi tre punti sono una buona notizia. La cattiva notizia è che abbiamo 65 partite davanti a noi”, ha detto