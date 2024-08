Grande Fratello | aggiunti al cast altri due nomi vip

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ildelsi sta chiudendo in queste ore e Davide Maggio sul suo sito si sta divertendo ad annunciarlo piano piano. Dopo aver fatto i primi ottoe specificato che uno di questi concorrerà insieme a due sue amiche, il giornalista televisivo ha fattodue. Entrambi erano già trapelati nel corso delle ultime settimane e rispondono al nome di Luca Calvani e di Shaila Gatta. Il nome di Luca Calvani, attore, ex vincitore de L’Isola dei Famosi, attuale volto di RealTime e fresco di coming out lo ha fatto sul suo sito, mentre quello di Shaila Gatta ex velina mora di Striscia la Notizia e concorrente di Amici di Maria De Filippi, lo ha anticipato sui social.