Gigantesco incendio a Pomezia | evacuato l’outlet di Castel Romano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024): Incendi Devastanti Costringono all’Evacuazione deldiUn vero e proprio inferno di fuoco si è scatenato ieri sera nei pressi di, con due incendi che hanno colpito le aree di Selva dei Pini e trae Pratica di Mare. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno richiesto l’intervento prolungato delle squadre dei vigili del fuoco, supportate da tre canadair e un elicottero per cercare di contenere l’e limitare i danni. Disagi e Evacuazioni:diChiuso per Sicurezza Le operazioni di spegnimento, protrattesi fino a tarda sera, hanno inevitabilmente causato disagi significativi, con la circolazione stradale rallentata in entrambe le direzioni sulla Pontina, sia verso Roma che in direzione Latina.